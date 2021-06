La Commission a refusé tout travail de ses propres experts sur la traçabilité des nouveaux OGM

À propos d’Inf’OGM

Association loi de 1901, Inf’OGM est une veille citoyenne qui décrypte l’actualité mondiale et propose un service unique d’informations sur les OGM, les biotechnologies et, depuis 2013, également sur les semences. Sa mission est de favoriser et de nourrir le débat démocratique par une information critique, indépendante et accessible à tout public. Inf’OGM a pour objectif d’œuvrer pour une véritable transparence du débat OGM.

Contact presse

Eric Meunier

Rédacteur

eric@infogm.org - 06 95 96 02 05