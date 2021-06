Le 29 avril 2021, la Commission européenne publiait un document de travail estimant nécessaire d’adapter la réglementation actuelle pour développer les opportunités offertes par les nouveaux OGM. Et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, annonçait dans une lettre adressée au Portugal en tant que pays présidant l’Union européenne, son intention de « lancer une action politique (...) [sur] les plantes obtenues par mutagénèse dirigée et cisgénèse » [1].

Les États membres réagissent

Un mois plus tard, le 26 mai 2021, au cours d’une réunion retransmise publiquement, les ministres européens de l’Agriculture ont réagi à ces deux textes [2]. Des réactions succinctes, les unes à la suite des autres, sans aucun débat. Inf’OGM présente dans le tableau ci-dessous ces positions, permettant une vision aussi exhaustive que possible. Ces prises de parole des États membres avaient notamment pour objectif d’indiquer leurs réactions à l’étude publiée par la Commission européenne et faire connaître leur opinion sur la proposition de dérèglementer les végétaux génétiquement modifiés par mutagénèse dirigée et cisgénèse.

La France soutient « pleinement » la proposition faite

L’exercice peut paraître étonnant pour le citoyen européen. Chaque pays dispose en effet de trois minutes maximum pour présenter sa position. Une obligation de synthèse qui, parfois, impose de résumer fortement une position plus complexe qu’il n’y paraît. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture français, a ainsi résumé l’analyse du gouvernement français du dossier des nouvelles techniques de modification génétique comme ses collègues en trois minutes, alors que la contribution française à l’étude des services de la Commission se composait de 65 pages hors annexes. Cette contribution écrite, comme Inf’OGM en avait rendu compte [3], était basée sur une analyse assez exhaustive des risques et bénéfices potentiels liés à l’utilisation des nouvelles techniques. Le gouvernement français préconisait une évaluation des risques adaptée et proportionnée des produits obtenus par ces nouvelles techniques. Il soulignait également que ces techniques profiteraient à des rares entreprises ayant les moyens techniques et financiers de les utiliser et étaient adaptées à un modèle agricole utilisant de grandes surfaces. Il en déduisait que cela impacterait négativement les systèmes agricoles sans OGM pourtant à même d’apporter des réponses aux problématiques environnementales, économiques et sociales actuelles.

Devant le Conseil du 26 mai, Julien Denormandie a indiqué que « la France soutient pleinement, pleinement (sic), les recommandations faites, entre les lignes dans ce rapport, d’un cadre réglementaire adapté à ces nouvelles techniques ». Il soutient, à l’instar du document de la Commission, que les nouvelles techniques peuvent être sources de progrès notamment face au changement climatique, mais a estimé que « en même temps, il nous faut avoir un certain nombre de principes ». Pour lui, la finalité des variétés créées est une question importante car « les variétés créées doivent être cohérentes avec les priorités de transition écologique, de souveraineté alimentaire, de développement de plantes qui résistent mieux à la sécheresse ou à des ravageurs ». Ainsi, « il n’y aurait pas lieu – il faudrait même s’y opposer – d’utiliser ces techniques pour développer des variétés tolérantes aux herbicides ». Une position relayée également par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Barbara Pompili. Cette dernière a en effet précisé le 3 juin au journal La France Agricole ne pas s’opposer aux nouvelles techniques « dans le strict respect du principe de précaution ». La ministre de la Transition écologique et solidaire rejoint également son collègue de l’Agriculture, considérant que « ce qui est primordial, c’est la finalité recherchée. Si c’est pour développer des semences résistantes aux herbicides, là je ne suis pas d’accord, ce n’est pas acceptable ».

Lors du Conseil européen, le ministre de l’Agriculture a également cité « l’information des concitoyens » européens comme troisième élément d’analyse portée par le gouvernement. Pour conclure, il a résumé que « la France soutient les orientations proposées par la Commission européenne (...) et souhaite que la Commission puisse proposer une évolution réglementaire sur ce dossier ».

La prochaine étape sera la publication par la Commission européenne de sa feuille de route pour élaborer l’étude d’impact de sa proposition de modifier la réglementation de tous les végétaux OGM actuellement en développement sauf les plantes transgéniques. Entre-temps, les ministres de l’Environnement européens ont, de leur côté, décidé de... ne pas mettre ce sujet à l’ordre du jour de leur Conseil européen de l’Environnement du 10 juin 2021, bien que ce dossier dépende également de leur ministère.

Tableau : Grandes lignes des positions affichées par chaque État membre lors du Conseil de l’Union européenne des ministres de l’Agriculture du 26 mai 2021. La dernière colonne est une tentative de résumé par Inf’OGM, pour une lecture rapide des positions nationales, forcément caricaturées (et non officielles), Vidéo en ligne [4], consultée entre le 8 et le 11 juin 2021 sur base de la traduction française (et anglaise) fournie dans la vidéo.