OGM - Top semence et les Faucheurs se renvoient la balle

Top Semence est une union de onze coopératives spécialisées sur les semences. Au moment de son Assemblée générale de 2020, les coopératives suivantes étaient membres du CA : Alpesud, Coopérative agricole de la Drôme provençale Semences (CADP), Coopérative agricole Provence-Languedoc (CAPL), Coopérative Drômoise de Céréales (CDC), Cooptain, Copail Provence, Limagrain, Natur’pro, Oxyane, Top Vesc, Valsoleil et InVivo.

Cette liste cache, telle des poupées russes, d’autres coopératives.

Par exemple Oxyane est le nom issu de la fusion de deux coopératives assez importantes,Terre d’Alliances et Dauphinoise (avec un chiffre d’affaire de 630 millions d’euros). Oxyane possède entre autres des magasines Gamm’vert.

CDC est issue de la fusion dans les années 90 de quatre coopératives.

Terroir du Sud (née elle-même de la fusion en 2013 des Coopératives Bollène-Barjac et Sud Vaucluse) et CAPL fusionnaient [3] en 2019.

CADP absorbait La Coopérative ardéchoise semence [4] en 2021.

Bref, l’ensemble de ces coopératives représente la quasi totalité des services agricoles dans la région rhônalpine.

Quant à InVivo, il s’agit d’une union de coopérative agricole qui rassemble 192 adhérents, autour de quatre activités (agriculture, négoce international, jardinerie et la distribution alimentaire, et vin) [5]. InVivo possède 90 magasins Gamm’vert et les magasins Jardiland. En mai 2021, InVivo acquérait le groupe agro-alimentaire Soufflet. Question semences, "InVivo a construit un véritable pôle de compétences autour de la semence avec Semences de France, premier intervenant sur le marché de France, LS Production, leader francais de production de semences de colza, les filiales européennes Novasem (Italie) et Tradisco Seeds (Hongrie), ainsi que l’entreprise DTI Sementes (Brésil) qui commercialise sous la marque Agrosol. En 2019, la filiale a fait l’acquisition de l’entreprise francaise Aegilops spécialisée dans la conception de produits d’enrobage et de pelliculage des semences" [6]. Semences de France représente 55% du marché français [7].