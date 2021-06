Semences : le changement de paradigme, enfin !

Nouveau paradigme de l’hérédité, et donc aussi nouveau paradigme de la « conservation des ressources génétiques » et de la sélection végétale : les démarches appliquées à l’agriculture conventionnelle (banque de ressources ex situ, sélection en station avec hauts niveaux d’intrants…) sont remises en cause. Émergent la sélection participative, à la ferme, in situ, et avec des techniques respectant « les barrières naturelles entre espèces » chères à la bio… : exit les stérilités mâles cytoplasmiques (CMS) et autres fusions cellulaires ; et retour aux labels « stricts » : Demeter, Bio cohérence… L’autrice est l’une des pionnières de ce renouveau, avec des recherches sur choux et choux-fleurs en Bretagne, et la création de l’association de semences Kaol Kozh...

Ce livre fait la part belle au renouveau de la sélection paysanne, aux paysans boulangers, en s’arrêtant sur plusieurs études de cas (comme le maïs Grand Roux basque) et surtout, sur les femmes et les hommes qui travaillent en réseau depuis plusieurs années pour vivre et faire vivre ce renouveau. Bonne nouvelle : il a été écrit et financé dans le cadre d’un projet européen de recherche, Dinaversity, ce qui montre que ce changement de paradigme continue à gagner, aussi, les sphères officielles (plus vite dans l’UE qu’en France d’ailleurs). Et signe de l’ampleur de ce phénomène : des versions en espagnol, italien et anglais vont bientôt paraître…