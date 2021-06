Covid : une pédagogie des causes

La quatrième de couverture donne le ton en citant le « philosophe » Luc Ferry : « Voir un lien entre la pollution de l’air, la biodiversité et la Covid-19 relève du surréalisme, pas de la science ! ». L’ouvrage en entier montre et démontre strictement l’inverse. Depuis les années 2000, de multiples études détaillent le rôle de la déforestation, des élevages industriels, de l’agriculture mondialisée... dans l’apparition de nouvelles pestes. C’est la santé planétaire qui est en jeu.

Le travail de Marie-Monique Robin est, comme toujours, très documenté. Des dizaines de chercheurs de spécialités très diverses détaillent leurs travaux. La mise à disposition en termes simples mais non réducteurs des éléments complexes de ce dossier est un oasis pour le lecteur. L’espace d’apports d’informations et d’éléments de réflexion que l’on trouve dans cet ouvrage est réellement nécessaire dans le déferlement des informations contradictoires qui submergent tout citoyen qui essaie de comprendre les origines et le développement de cette pandémie.

Sans oublier le message essentiel délivré par ce livre : « le seul antidote [à ces nouvelles pandémies] est la préservation de la biodiversité, impliquant d’en finir avec l’emprise délétère du modèle économique dominant sur les écosystèmes ».

Ce livre dit clairement que le temps de l’action, c’est maintenant ! Et pour les lecteurs paresseux, un film sur le même sujet est en préparation.