Agent orange : ses victimes attaquent ses fabricants industriels

Victime franco-vietnamienne de l’agent orange, défoliant utilisé pendant la guerre du Vietnam par l’armée des États-Unis, Tran To Nga poursuit en justice les multinationales qui ont produit ou commercialisé l’herbicide. Lundi 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Évry a jugé ses demandes irrecevables. Tran To Nga continue cependant son combat, agrégeant auprès d’elle des milliers de personnes, victimes des pesticides (en particulier du chlordécone), et du modèle agrochimique en général.