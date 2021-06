Pathogènes en laboratoire : la sécurité absolue est un leurre

Le virus le plus proche génétiquement du SARS-CoV-2 est un virus de chauve-souris et non un virus humain. Aucun hôte intermédiaire n’a été découvert, la piste du pangolin semblant résulter d’une évolution parallèle et séparée, dite convergente. Le virus SARS-CoV-2 est-il sorti accidentellement d’un laboratoire ? L’hypothèse mérite d’être posée, d’autant plus que certains laboratoires travaillaient sur ce virus [1]. Des précédents nous montrent que maîtrise et étanchéité des laboratoires ne seront jamais parfaites.