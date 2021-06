Armes biologiques : au nom de la défense et du soin ?

[2] Les éléments sur Porton Down sont issus de https://en.wikipedia.org/wiki/Porton_Down

[3] Petite île inhabitée du Royaume-Uni située sur la côte occidentale de l’Écosse.

[4] Robertson DL, Leppla SH, « Molecular cloning and expression in Escherichia coli of the lethal factor gene of Bacillus anthracis ». Gene (1986) 44(1):71-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3021591/

[5] Dennis, C. « The bugs of war », Nature, volume 411, pp. 232–235 (2001), https://www.nature.com/articles/35077161