Gain de fonction : l’art de créer des supervirus

Un Gain de Fonction [1] (GoF) désigne toute expérience ayant pour effet prévisible d’augmenter la dangerosité d’un pathogène pandémique potentiel (PPP), comme un virus. Des scientifiques ont ainsi réussi à rendre des pathogènes plus transmissibles, plus virulents, plus immunogènes. Ils mettent en avant que ces recherches feraient avancer la connaissance et aideraient à mieux combattre les PPP. Mais toutes ces recherches sont duales [2] et nous font courir des risques globaux. Le jeu des GoF en vaut-il la chandelle ?