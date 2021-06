Virus, vaccins OGM : de grandes inconnues

Suite à l’allègement de la législation européenne [1], des vaccins génétiquement modifiés, qu’ils soient à ARN messager ou à ADN [2], sont massivement utilisés dans le but d’enrayer la pandémie de la Covid-19. L’évaluation finale (phase III) de ces vaccins est faite de façon exceptionnelle sur des millions d’humains. Hormis quelques rares exceptions, la société civile n’a pas protesté. Serait-elle prête à accepter cette suppression des évaluations et de la traçabilité de ces médicaments selon les normes de la législation OGM ? Connaît-on de façon précise les conséquences de ces vaccins issus de l’ingénierie génétique et, pour certains de la biologie de synthèse ? Peut-on se référer à la science qui les construit ?