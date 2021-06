Meriem et René nous ont quittés

Deux personnes admirables, qui se sont battues respectivement en Algérie et au Bénin, mais plus largement encore, internationalement, pour protéger la biodiversité.

Chercheurs indépendants, ils ont su argumenter auprès des autorités et porter la voix des paysans et des citoyens… et ont ainsi tous deux été les artisans d’un moratoire sur les OGM dans leur pays respectif.

Inf’OGM a co-organisé avec eux des ateliers d’information sur les OGM à plusieurs reprises, notamment à Cotonou en 2002 et dans plusieurs villes d’Algérie lors de la tournée OGM.dz qui alliait théâtre, expositions pédagogiques et conférences.

Au-delà des OGM, et de cette collaboration, ce sont des personnes que j’ai appréciées, pour leur joie, leur finesse, leur énergie.

Je pense à leur famille, à Rachid et à Jeanne, à leurs filles tout particulièrement.

Toute l’association Inf’OGM partage cette tristesse et à nous tous, ils nous manqueront.

Meriem Louanchi à Planet Diversity (2008) Crédits : Christophe Noisette