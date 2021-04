Politiser joyeusement notre cohabitation avec le vivant

Dans cet ouvrage, le philosophe de terrain, Baptiste Morizot, montre la nécessité d’un renversement du comportement humain face aux désastres écologiques. Il propose pour cela d’inventer avec le vivant des nouvelles formes de réciprocité.

Il nous faut considérer tous nos compagnons de vie, présents bien avant nous sur cette planète et à l’origine de notre existence, doués d’interdépendance et de splendide prodigalité, non plus comme des ressources, mais comme des alliés.