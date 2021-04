Protocole de Cartagena en Afrique : une déclinaison orientée

L’Afrique a longtemps été un continent exempt d’OGM. À part l’Afrique du Sud qui a accueilli de telles cultures dès 1999, et qui désormais en cultive sur des surfaces importantes (2,7 millions d’hectares de coton, maïs et soja), les autres pays ont commencé ces cultures plus tardivement. Et certains les ont depuis abandonnées. Pourquoi ce continent est-il d’abord resté à l’écart des cultures transgéniques et comment y ont-elles été introduites ensuite ?