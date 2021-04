OGM : 20 ans d’ambiguïtés croissantes du Protocole de Cartagena

Adopté en 2000 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), le Protocole a permis d’acter au niveau international que les organismes vivants génétiquement modifiés (OVM) n’étaient pas des organismes comme les autres (voir en p.10) et qu’il fallait les encadrer et accompagner leur utilisation (voir p.11 et 12). En cela, le Protocole a constitué une véritable victoire lors de son adoption malgré les contradictions entre les intérêts des Parties et son articulation avec d’autres textes internationaux comme ceux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il a par exemple donné une assise juridique pour de nombreux moratoires. Mais à côté de ces réussites, le Protocole cache également de nombreux dysfonctionnements.

Le Protocole et ses enceintes décisionnaires sont sujets à pression, au sein des négociations (voir en p.15) mais aussi à l’extérieur du Protocole, directement sur les Parties (voir p.13-14). De plus, la portée du Protocole est aujourd’hui menacée avec la montée d’ambiguïtés concernant l’applicabilité du Protocole aux organismes issus de nouvelles techniques de modifications génétiques (voir p.18-19).