Nouveaux OGM : la France ne respecte pas sa Justice

Il y a un an, le Conseil d’État déclarait que les produits obtenus par les nouvelles techniques de mutagénèse (dirigée et aléatoire, appliquée sur culture de cellules végétales) sont des OGM devant être réglementés comme tels, et ordonnait au gouvernement d’agir en conséquence. Malgré un début d’élaboration de textes, le gouvernement est aujourd’hui dans l’illégalité due au retard pris dans la mise en œuvre de la décision du Conseil d’État. Parallèlement, plusieurs acteurs, dont la Commission européenne, travaillent à remettre en cause le statut OGM réglementés des produits obtenus par les nouvelles techniques de modification génétique. Ce retard serait-il donc intentionnel ?