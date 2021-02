Inf’OGM recrute un(e) responsable « financement projets et communication »

Association loi de 1901, Inf’OGM est une veille citoyenne sur les OGM, les semences et les biotechnologies. Sa mission : décrypter toute l’actualité du sujet pour la rendre accessible à tous, informer les citoyens et ainsi, démocratiser le débat. Inf’OGM propose un service unique qui vise à diffuser une information critique, indépendante, contextualisée et accessible.

En lien avec le Conseil d’Administration et l’équipe salariée d’Inf’OGM, le ou la responsable « financement projets et communication » aura les principales missions suivantes :

> Suivi des financements pour les projets de l’association :

Suivi des dossiers de subvention et des prestations de services en cours (vérification des conventions, rapports d’évaluation…) ;

Mise à jour de la page « bailleurs » du site et assurance de la présence des logos des bailleurs sur les supports financés ;

Conception et suivi d’appels à don tous les 3/4 mois (mise en place des formulaires et des outils de communication) ;

Mise à jour du budget prévisionnel (partie recettes) ;

Organisation de la réunion biennale des bailleurs.



> Communication :

Gestion des relations avec les adhérents, abonnés et donateurs : envoi des newsletters, relances et recrutement de nouveaux publics.

Animation des réseaux sociaux (facebook et twitter) et création ponctuelle d’images/graphiques pour véhiculer l’information de manière plus efficace ;

Diffusion de certains articles à la presse en lien avec le responsable thématique ;

Implication dans Inf’OGM, le journal : rédaction de la rubrique « vie de l’asso », communication croisée avec nos partenaires pour la 4e de couv, envoi du listing d’abonnés à l’imprimeur, gestion des lettres de relance ;

Suivi de la création des nouveaux outils de communication (mini-guides, vidéo) et diffusion ;

Suivi des évolutions du site internet ;

Suivi des indicateurs ;

Personne contact pour la traductrice et relecture des publications en anglais (rôle de secrétaire de rédaction)

> Secrétariat général de l’association :

Réponse aux appels/emails et redirection vers les salariés concernés

À cela s’ajoutent des tâches transversales comme la présence obligatoire aux moments de réunions.

Qualités et compétences requises pour le poste :

Goût pour le travail en équipe,

Très bon relationnel,

Expertise en communication et/ou en collecte de fond,

Idéalement, une connaissance de la problématique OGM et semences,

Bonne adaptabilité et polyvalence,

Capacité de travailler en autonomie,

Bon niveau en anglais,

Aisance informatique : maîtrise des logiciels de bureautique et des outils de messagerie.

Expérience requise :

Une précédente expérience sur un poste similaire ou approchant est un vrai plus.

Conditions du poste : 100 % télétravail (défrayé à hauteur de 160 euros/mois maximum) avec des déplacement ponctuels.

Type de contrat : CDD, 35 heures/semaine.

La rémunération est définie en fonction de l’expérience du candidat, sur la base de la grille salariale de l’association.

Comme prévu par la loi, 50 % de la mutuelle de l’association est également remboursée.

Contact :

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Annick Bossu, Présidente d’Inf’OGM, et à envoyer avant le 15 février à infogm@infogm.org

Les entretiens se dérouleront à partir du 22 février, pour une prise de poste le 15 mars.