OGM - États-Unis : Vilsack, lobbyiste, de nouveau à l’Agriculture

Le sénateur de la Manche, Jean Bizet, a démissionné de son mandat le lundi 30 novembre 2020. Ce Républicain, ardent défenseur des biotechnologies végétales, a été embauché par APCO Worldwide, un cabinet international de lobbying. Interrogé par France Bleu Normandie sur le fait que ce changement peut interpeller, il répond : « Quand on me connaît bien, ça n’a rien de surprenant. J’ai toujours marqué un penchant pour l’économie plus que pour la politique ».

APCO a pour mission de « conseiller les entreprises plutôt américaines, mais aussi européennes dans leur positionnement face à une conjoncture un peu mouvante avec tous les problèmes géopolitiques et financiers », précise encore celui qui dirigea pendant de nombreuses années l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST).

La plus-value pour APCO est que Jean Bizet pourra donc apporter une connaissance très précise des milieux parlementaires et politiques français et européens. Il a été sénateur pendant 25 ans, a été président de nombreuses commissions, comme dernièrement celles des Affaires européennes. Il le reconnaît volontiers au journaliste de France Bleu Normandie : « J’ai acquis l’expérience de ces milieux. C’est sans doute pour ça que j’ai une certaine valeur intellectuelle à leurs yeux ».

Comme il « assume pleinement » être un élu proche des lobbies et pro OGM. Il précise en effet : « Vous savez, les lobbies dont j’ai eu le plus à... j’allais dire souffrir, je dirais supporter, c’est le lobby des Verts. Dans les débats sur les OGM ou les biotechnologies ce sont toutes les menaces, avec des menaces de mort. Le lobby des Verts serait vertueux. Alors que le lobby des industriels de l’agro-alimentaire serait condamnable. C’est une caricature. J’assume être l’ami de la science et du milieu économique ».

Jean Bizet occupera chez APCO un poste de conseiller spécial sur les Affaires européennes. Cette fonction étant incompatible avec son mandat d’élu, le manchois a quitté ses fonctions au Sénat le 30 novembre.

Ces propos décomplexés rejoignent ceux de APCO Worldwide. Dans leur communiqué de presse annonçant ce recrutement [15], Arnaud Pochebonne, du bureau de Paris, déclare : « Sa grande expérience parlementaire et sa connaissance approfondie de nombreux secteurs économiques seront des atouts précieux pour nos clients ». Et Claire Boussagol, présidente de la région Europe d’APCO Worldwide, reconnaît que « Jean est un acteur au long-cours de la construction européenne et un interlocuteur précieux pour nos équipes spécialisées à travers le monde ».

APCO précise que Jean Bizet a « eu l’occasion de s’intéresser de près à différents enjeux et secteurs, notamment le commerce international, l’agroalimentaire, ainsi que les biotechnologies ou encore les nouvelles technologies ».

Fondée par Margery Kraus en 1984, APCO est une société internationale de conseil en influence, avec des bureaux dans plus de 30 marchés et des capacités à opérer dans 80 pays. L’APCO a par exemple travaillé à rétablir la réputation des laboratoires Merck suite au scandale de l’anti-inflammatoire Vioxx, ou celle de Mars Food. La mission de l’APCO était de faire « croire » que Mars était un leader dans la santé et le bien-être des consommateurs. Ainsi, APCO se félicite que « des journalistes et des commentateurs de premier plan ont publié des articles comparant l’approche audacieuse de Mars Food, et le contenu nutritionnel de ses produits, favorablement par rapport à ses concurrents. Des alliés tiers respectés, comme la commissaire de la Food and Drug Administration Margaret Hamburg, Tam Fry du National Obesity Forum du Royaume-Uni, Sam Kass, chef adjoint de la Maison Blanche, et Zeke Emanuel, conseiller de la Maison Blanche pour la réforme de la santé, ont également exprimé leur soutien à l’ambition de Mars Food » [16].