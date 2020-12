Appropriation du vivant : peut-on encore contrôler la numérisation ?

Cet article a été publié dans le journal Inf'OGM.

À ce titre, il est réservé aux abonné-e-s.

S'abonner, c'est recevoir un journal didactique de 28 pages chez vous tous les trois mois.

S'abonner, c'est aussi soutenir une veille citoyenne d'informations indépendantes et critiques sur les OGM et les semences.

1, Rappelons que ces textes ont été écrits bien avant l’avènement du séquençage haut débit : le changement d’échelle avec l’utilisation du Big data n’était pas encore à l’ordre du jour.

2, Sarah Laird et al., « Rethink the expansion of access and benefit sharing », Science, 13 Mar 2020:Vol. 367, Issue 6483, pp. 1200-1202, DOI : 10.1126/science.aba9609

3, Position des différents pays : voir en p.12-13 de ce dossier, ainsi que Inf'OGM, « La numérisation du vivant, objet de discorde législative », , 3 décembre 2020

4, Le montant pourrait être proportionnel au chiffre d’affaire des entreprises utilisatrices et/ou détentrices de droit de propriété intellectuelle portant sur des éléments de biodiversité et/ou les DSI qu’ils contiennent.