Produits issus de procédés biologiques : finalement non brevetables

La Convention sur le brevet européen (CBE) créée en 1973 précise dans l’article 53 que « b) les variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux » sont exclus de la brevetabilité. En 2015, la Grande chambre des brevets (dans les affaires dites Tomate II et Brocoli II, G 2/12 et G 2/13) interpréta de manière très restrictive cette disposition : la non brevetabilité de ces procédés ne s’étend pas aux produits qui en sont issus. Ainsi, une plante obtenue par un procédé essentiellement biologique [2] était brevetable contrairement à son mode d’obtention.

Cette jurisprudence, en plus de questionner le caractère nouveau que doit avoir une invention pour pouvoir être brevetée, contrevenait aussi aux droits des paysans et des obtenteurs. Elle renforçait les possibilités de brevetage des organismes vivants en permettant de breveter des plantes issues de méthodes de sélection traditionnellement utilisées par les paysans et les obtenteurs au profit d’entreprises qui n’étaient ni l’un ni l’autre.

Conflit entre les instances politiques et le juge de l’OEB

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne rappelaient alors que l’intention du législateur ne pouvait pas être d’accorder la brevetabilité sur ces produits et incitaient l’OEB à remédier à cette situation.

Pour répondre à cette demande, le Conseil d’administration de l’OEB a modifié en 2017 le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen : les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne pouvaient dès lors plus être l’objet de brevets. Sur cette base légale, l’organe d’examen des demandes de brevets refuse à Syngenta la délivrance d’un brevet concernant un poivron.

Cependant fin 2018, une décision de l’organe judiciaire de l’OEB annule ce refus en invoquant une disposition de la CBE qui lui permettait d’écarter la décision du Conseil d’administration et donc d’écarter l’exemption de brevetabilité.

Cette décision provoque un nouveau tollé. Les juges de l’OEB se permettent en effet d’écarter le droit européen - que l’OEB reconnaît pourtant - et une décision prise par les représentants des pays membres signataires de la CBE réunis au sein du Conseil d’administration de l’OEB ! Le président de l’OEB se saisit du problème et porte l’affaire devant la Grande chambre des recours qui est la juridiction de dernier recours au sein de l’OEB. Cette affaire révèle de nombreux dysfonctionnements au sein de l’OEB. À quel point l’OEB peut-il ignorer le droit de ses pays membres et une décision interne directe de leur part ? [3].