UE – Moins d’essais en champs, mais avec des nouveaux OGM

Entre 1991 et juin 2012, ce sont 2 589 demandes d’autorisations d’essais en champs qui ont été déposées. Ces demandes concernent 85 plantes différentes, mais quatre plantes dominent largement : le maïs représente 36% des demandes déposées, le colza 15%, la pomme de terre 12% et la betterave 11%. Ces quatre plantes cumulent à elles seules 74% des demandes déposées depuis 1991.

Sur cette période (1991 – 2012), deux pays dominent largement. Ainsi, l’Espagne et la France se sont partagés, à eux deux, la moitié des demandes d’essais en champs avec respectivement 23% et 22% des dossiers déposés. Viennent ensuite l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède qui se sont partagés 44% des dossiers déposés. Tous les pays de l’UE (28 États) - à l’exception de la Croatie - plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (soit trente pays au total), ont, selon la Commission européenne, reçu des demandes d’autorisations d’essai en champ.

Leader dans les années 90, la France n’accueille plus d’essais.

Entre les années 1991 et 2013 incluses, 593 demandes d’autorisations d’essais en champs ont été déposées en France. Sur la période 1991 – 2012, 48% des demandes déposées concernaient des essais en champs de maïs, 20% du colza, 11% des betteraves et 7% du tabac. Le reste des demandes concernaient des plantes telles que le soja, le coton, la laitue, le peuplier, la pomme de terre... Enfin, ces demandes ont été déposées principalement par Limagrain (et filiales), Monsanto, l’Inra et Pioneer qui totalisaient près de 40% des demandes.