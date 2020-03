Chine – Trois OGM transgéniques proches de la culture commerciale

Ces dernières années, la Chine a plus fait parler d’elle du fait des travaux d’un scientifique ayant modifié des embryons humains avec Crispr avant d’être condamné à la prison [1] que du fait d’avoir autorisé la commercialisation d’OGM. Si 55 OGM sont autorisés à l’importation aujourd’hui (voir la liste en fin d’article), les dernières autorisations pour la culture remontaient à… 2009. Une situation qui vient de changer.

Trois nouveaux OGM bientôt autorisés

Le 21 janvier 2020, selon un rapport du ministère étasunien de l’Agriculture (USDA) [2], la Chine a autorisé pour la culture commerciale trois OGM transgéniques. Ces derniers doivent maintenant être inscrits au catalogue national pour pouvoir être cultivés. Il s’agit de deux maïs : l’un développé par l’entreprise Beijing Dabeinong Biotechnology, au nom de code DBN9936 ; l’autre développé par l’entreprise Hangzhou Ruifeng Biotechnology et répondant au nom de Ruifeng 125. Tous deux ont été modifiés pour tolérer des herbicides à base de glyphosate et produire des toxines insecticides Bt. Enfin, le troisième OGM, développé par l’université Shanghai Jiao Tong, est le soja transgénique SHZD3201, tolérant des herbicides à base de glyphosate.

Flou sur 189 variétés de coton GM

Selon le même rapport de l’USDA, la Chine ne s’est pas contentée de ces trois autorisations à la culture. L’USDA affirme en effet que 189 autorisations préalables de variétés de coton génétiquement modifiées ont également été délivrées pour la culture [3]. Outre que cette annonce n’a pas été reprise dans d’autres médias, les liens donnés par l’USDA vers le site du ministère de l’Agriculture chinois ne sont plus accessibles aujourd’hui.

Enfin, le 2 décembre 2019, la Chine a autorisé l’importation et la transformation commerciales du soja DAS-81419-2 de Dow AgroSciences et de la papaye 55-1 mise au point par l’USDA et l’Université de Hawaï. À ce jour, 55 OGM sont autorisés à l’importation et la transformation en Chine (cf. tableau ci-dessous).

Plante Évènement transgénique Développeur Expiration Soja DAS-81419-2 Dow AgroSciences Décembre 2022 A5547-127 BASF Décembre 2022 MON89788 Monsanto Décembre 2022 305423×GTS40-3-2 Pioneer Décembre 2022 305423 Pioneer Décembre 2022 DAS-44406-6 Dow AgroSciences Décembre 2021 SYHT0H2 Syngenta Décembre 2021 MON87705 Monsanto Décembre 2020 MON 87769 Monsanto Décembre 2021 MON 87708 Monsanto Décembre 2021 CV127 BASF Décembre 2021 MON 87701 Monsanto Décembre 2021 MON87701 x MON89788 Monsanto Décembre 2021 A2704-12 BASF Décembre 2021 GTS40-3-2 Monsanto Décembre 2021 Maïs T25 BASF Décembre 2022 DP4114 Pioneer Décembre 2021 DAS-40278-9 Dow AgroSciences Juin 2020 Bt11×GA21 Syngenta Juin 2020 MIR162 Syngenta Juin 2020 5307 Syngenta Juillet 2020 MON 87427 Monsanto Juillet 2020 FG72 BASF Décembre 2021 3272 Syngenta Décembre 2021 MON87460 Monsanto Décembre 2021 NK603 Monsanto Décembre 2021 MON88017 Monsanto Décembre 2021 MON89034 Monsanto Décembre 2021 MON810 Monsanto Décembre 2021 MIR604 Syngenta Décembre 2021 Ga21 Syngenta Décembre 2021 Bt176 Syngenta Décembre 2021 Bt11 Syngenta Décembre 2021 59122 Dupont / Dow Agrosciences Décembre 2021 TC1507 Dupont / Dow Agrosciences Décembre 2021 Colza T45 BASF Décembre 2022 Oxy-235 BASF Décembre 2022 Ms8Rf3 BASF Décembre 2022 RF3 BASF Décembre 2021 MON 88302 Monsanto Décembre 2021 Topas19/2 BASF Décembre 2021 Ms1Rf1 BASF Décembre 2021 Ms1Rf2 BASF Décembre 2021 GT73 Monsanto Décembre 2021 Coton 15985 Monsanto Décembre 2024 GHB614 Bayer Décembre 2020 COT102 Syngenta Décembre 2020 LLCotton25 Bayer Décembre 2020 531 Monsanto Décembre 2022 1445 Monsanto Décembre 2022 MON 88913 Monsanto Juin 2022 GHB 119 BASF Décembre 2023 T304-40 BASF Décembre 2023 Papaye 55-1 USDA / Univ Hawaï Décembre 2022 Betterave H7-1 Monsanto Décembre 2022

Données compilées par Inf’OGM à partir du rapport de l’USDA, février 2020