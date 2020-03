Comment débusquer les brevets sur le vivant ?

Quand les paysans achètent un sac de semences, aucune information n’est à leur disposition car les semenciers n’ont aucune obligation de déclarer quelles espèces, variétés, quels caractères, ou même quelles informations génétiques sont breveté.e.s.

Cumuler un maximum de brevets

Pourtant sans la propriété industrielle, les cultures OGM ne se développeraient pas, l’objectif des firmes semencières et de leurs actionnaires étant bien de cumuler le maximum de brevets sur le vivant, pour ainsi peser plus lourd sur le grand marché des fusions-acquisitions. Cela se traduit aujourd’hui par le monopole du marché mondial des semences par trois grandes firmes (Monsanto/Bayer, Corteva, Syngenta/ChemChina) et, un peu plus loin, Limagrain.

L’Office européen des brevets (OEB) est l’organisation qui est chargée de délivrer les brevets européens et de gérer les recours [1]. Sur son site, l’OEB rend accessible les documents relatifs aux demandes de brevets par le service Espacenet [2]. C’est un outil qui peut être utilisé pour la recherche de brevets.

Il est malgré tout difficile ensuite de faire le lien avec les variétés concernées, car lors de leur inscription au catalogue officiel, les obtenteurs n’ont pas à préciser si elles sont couvertes par un brevet.

Recherche dans la base de données de l’OEB

Pour chercher un brevet, un grand nombre de critères peuvent être utilisés (un mode d’emploi permet de comprendre les modalités de recherche).

Dans l’exemple présenté dans l’encadré ci-contre, il s’agit d’un brevet déposé par Biogemma, puis par Limagrain céréales Ingrédients SA. Il est précisé que les revendications portent sur des plants de blé de plusieurs espèces, qui peuvent être obtenues par mutagénèse in vivo, par mutagénèse aléatoire ou dirigée, ou par transgenèse, sur des graines de ces plants de blé ou sur tout produit issu de ces graines : farines, semoules, amidon…

C’est donc un brevet qui, comme beaucoup d’autres, assure une protection très large à cette « invention », et permettra à l’entreprise de revendiquer sa propriété industrielle sur les nombreuses variétés et autres produits qui en sont issus, et ceci à la simple condition que l’amidon qui la compose contienne au minimum 50 % d’amylose.

En tant que paysan, jardinier, boulanger, dois-je en conclure que si je cultive n’importe quelle espèce ou variété de blé remplissant cette seule condition sans en avoir acheté les semences à Limagrain, cette entreprise « coopérative » sera en droit de me réclamer des royalties ? Y compris si j’ai utilisé des semences héritées de blés déjà cultivés par mes arrières-grands-parents, ou si je vends du pain, des biscuits, des pâtes... remplissant la même condition mais qui ne sont pas issus de semences de blé achetées à Limagrain ?

Une publicité du Groupement national interpro-fessionnel des semences et plants (Gnis) affichait dans les années 60 : « Semences certifiées : un trésor est caché dedans ». Mais le trésor des semences brevetées n’est pas pour tout le monde...