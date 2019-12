Le pain paysan : pourquoi ? Comment ?

Coécrit avec Mathieu Brier de la revue Z, qui insuffle sa culture fanzine à l’ouvrage, le livre présente aussi bien les aspects agricoles de la culture des blés, les technique de meunerie et de boulangerie, les fours à bois, les levains, que les aspects économiques (le groupe Vivescia, 2e coopérative céréalière, vend un croissant sur dix en Europe et 32 % des farines tous usages en France), juridiques (les brevets, les COV), les groupes de recherche mis en place avec l’Inra… et même la retranscription d’une discussion sur le sexisme dans le milieu agricole.

Illustré de dessins, de graphiques pédagogiques, avec une mise en page qui rend la lecture digeste, on comprend pourquoi on en est arrivé là : très peu de variétés de blés sont cultivées par très peu d’acteurs économiques, dans le but d’intensifier un processus de boulangerie industriel… qui nourrit mal les populations.

Mais le groupe blé n’est pas défaitiste et cherche depuis 15 ans des solutions qui conviennent autant aux paysans (problèmes de rendement, de verse, d’acquisition des semences), qu’aux meuniers, aux boulangers et aux consommateurs. Sans faire l’impasse sur les difficultés rencontrées : que ce soit dans l’écriture même du livre, que dans la constitution des groupes de recherche, le livre est un bel objet de connaissance, autant qu’un appui politique pour étendre les actions à d’autres régions.