Autorisations de pesticides dans l’UE : déficientes selon la CJUE

[1] Le Cabinet Tumerelle, avocat à Montélimar (Drôme), travaille en droit rural et droit de l’environnement. Avocat des faucheurs volontaires depuis près de dix ans ainsi que de nombreuses associations professionnelles agricoles ou ONG environnementales, le cabinet intervient également dans la défense des victimes et plus généralement pour la défense des agriculteurs, de l’environnement et de la santé.