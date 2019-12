La maladie de Lyme est en pleine recrudescence… Rien qu’en France, 55 cas pour 100 000 habitants en 2009, et 84 pour 100 000 habitants en 2016. Kevin Esvelt, du Massachusetts Institute of Technology et Sam Telford III, de l’Université Tufts, travaillent depuis 2016 à éradiquer cette maladie [1].