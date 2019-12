Des résistances à la hauteur de l’invasion d’OGM

Les résistances citoyennes contre les OGM sont nombreuses en Amérique latine, à la hauteur d’une production pléthorique. Les militants, parfois durement réprimés, n’en continuent pas moins le combat...

Dès 1999, en même temps que naissait Inf’OGM, apparaissait en Équateur le « réseau pour une Amérique latine libre de transgéniques » [1]. En partenariat avec d’autres ONG de terrain, liées aux consommateurs et aux mouvements écologistes, ce réseau irrigue par ses informations tous les pays du sous-continent.

On l’a vu, la majeure partie du soja produit en Amérique latine est transgénique, et tolère le glyphosate. C’est pourquoi la lutte contre les OGM est bien souvent menée avec les militants anti-pesticides. Le Brésil est le pays au monde qui utilise le plus de pesticides : un milliard de tonnes/an (7,3 l de pesticide par brésilien et par an), et 70 % de ses aliments sont contaminés [2]. L’Argentine n’est pas en reste, avec ses immenses superficies cultivées en soja aspergé, par avion, par plus de 300 millions de litres de glyphosate chaque année (voir en p.12-13). De nombreux cas de malformations congénitales, cancers, maladies respiratoires, de la thyroïde [3]… ont explosé depuis 20 ans. Certains procès commencent à aboutir : les Mères du quartier Ituzaingó Anexo, à Córdoba, ont réussi à faire condamner en 2012 un producteur et l’entreprise qui aspergeait les champs voisins (trois ans de prison avec sursis). Et le 1er octobre 2018, un juge argentin a interdit les applications de pesticides à moins de 1000 mètres des écoles de Entre Ríos (nord de Buenos Aires), et trois kilomètres si les applications sont aériennes.

Peu d’arrachages mais manifestations et blocages

Faucher des essais ou même quelques hectares de cultures transgéniques, comme ce qui s’est fait en France, n’a plus de sens face à des millions d’hectares cultivés. Restent les manifestations massives (voir encadré ci-dessous pour le Chili) contre les multinationales semencières (dont Monsanto par le passé, racheté par Bayer), des procès, ou les blocages d’instances de régulation, comme le CTNBio au Brésil.

Des raisons d’espérer pour les militants ? Le nouveau président du Mexique a annoncé une interdiction des cultures transgéniques, la Cour constitutionnelle d’Équateur a réaffirmé sa condition de pays libre d’OGM [4], et le moratoire péruvien est toujours en vigueur…