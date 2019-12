Amérique latine : droguée aux OGM

Deux nouvelles supplémentaires cet été ont d’autant plus justifié l’intérêt de ce dossier : la finalisation en juin de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et le Mercosur (mais non encore ratifié), d’une part ; et les feux de forêts en Amazonie [2], d’autre part, dus entre autre à l’extension des terres agricoles pour cultiver le soja et élever des bovins.

Sur ce dernier point, le président Macron a réagi le 26 août, affirmant, à propos des feux en Amazonie, que la France « a une part de complicité » due aux importations massives de soja, avant de conclure : « en l’état, je ne signerai pas [l’accord UE-] Mercosur ». Rappelons, paradoxe, qu’il venait juste de faire ratifier l’accord du CETA, entre l’UE et le Canada, par l’Assemblée nationale le 23 juillet. Avec là encore, son lot d’importations possibles d’OGM (notamment soja et colza transgéniques, saumon transgénique) et de produits animaux nourris aux OGM...

Il en ira donc de même avec l’accord UE-Mercosur, s’il entre un jour en vigueur. Les résistances de part et d’autres de l’Atlantique réussiront-elles à freiner cette expansion ?