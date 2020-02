États-Unis - Des papillons OGM pour sauver choux et colzas

Oxitec a réalisé en 2017 des lâchers de ce papillon génétiquement modifié dans une parcelle circulaire de 2,83 ha. La parcelle a été cultivée avec du chou. Au total, 20 000 papillons GM et non GM ont été lâchés au centre du champs en six épisodes (des lâchers variant entre 1000 et 2500 individus de chaque souche). Il s’agit donc d’un échantillon relativement restreint. Il l’est d’autant plus qu’il est mentionné que « certaines observations quotidiennes précoces n’ont pas été effectuées en raison de la pluie ». Il y eut d’autres soucis, et au final, « seules les données des lâchers de 2 500 papillons ont été utilisées pour l’analyse ».

Le but de l’étude n’est pas très clair. Intitulé « Première dissémination en champ d’un insecte nuisible agricole autolimité issu du génie génétique : évaluation de son potentiel pour la protection future des cultures » [6], nous pouvions nous attendre à avoir quelques informations sur l’efficacité de ce papillon transgénique… Or l’article ne mentionne pas d’effet sur les populations d’insectes sauvages. Cela ne veut pas dire qu’il ne « fonctionne pas ». Simplement, les chercheurs n’ont pas testé la réalité de la suppression de la population du parasite sauvage. Les auteurs indiquent juste que « en utilisant les résultats de ces études, des modèles mathématiques ont été développés qui indiquent que la libération de mâles OX4319L devrait permettre de lutter efficacement contre P. xylostella. D’autres études de terrain sont recommandées pour démontrer le potentiel de ce P. xylostella [génétiquement modifié] ».

Cette étude vise donc à étudier le comportement des papillons transgéniques. Et à ce propos, les chercheurs estiment que le comportement des sauvages et des transgéniques est équivalent, en terme de dispersion géographique, de survie, etc. Une autre étude, réalisée par l’entreprise en Australie (Mo et al., 2003), mentionnée dans cet article, valide leur observation : « la distance moyenne parcourue par P. xylostella avant d’être recapturé sur des pièges à phéromones a varié entre 22 et 35 m sur cinq lâchers. Bien que cette étude ait été menée dans des conditions différentes - notamment la conception des pièges, la culture et les conditions environnementales - la distance parcourue par P. xylostella dans cette étude est remarquablement similaire aux résultats de notre étude ».

Quant à la persistance, là encore, l’étude affirme que « les deux souches ont persisté dans le champ pendant une durée similaire lorsqu’elles étaient relâchées à des taux de 1 000 et 1 500 mâles par lâcher et ont persisté significativement plus longtemps que celles relâchées à un taux de 2 500 mâles par lâcher. La raison de la persistance plus faible à un taux plus élevé reste inconnue ».

Ces données ne sont valables que pour cet essai-là. En effet, les conditions strictes ne permettent pas d’extrapoler. « Le site choisi pour le lâcher était un champ isolé entouré de bois sur trois côtés, y compris le côté d’où provient normalement le vent, ce qui a pu contribuer à limiter les mouvements des papillons au-delà de la limite du champ. De plus, aucune tempête accompagnée de vents accrus n’est survenue pendant les essais sur le terrain, ce qui aurait pu accroître la dispersion. Bien qu’il existe des preuves de déplacement de P. xylostella sur de longues distances, principalement par des vents de haute altitude (Talekar et Shelton, 1993), des études ont indiqué que le déplacement dans un habitat approprié et stable est limité (Mo et al., 2003 ; Musser et al., 2005 ; Bolton et al., 2019) ».