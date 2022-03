11ème Forum européen pour l’agrobiodiversité (Budapest, Hongrie)

Le site Coordination européenne Libérons la diversité ! (EC-LLD) est une organisation européenne sans but lucratif, dont le siège est en Belgique et qui est opérationnelle en Italie, créée en 2005 et formellement fondée en 2012. Elle est aujourd’hui composée de 19 organisations de producteurs de semences, réseaux de semences. Les membres de l’association sont des ONG, des associations nationales de l’agriculture biologique représentant 18 pays européens différents.

La vision du réseau Libérons la diversité !

Tous les membres partagent la même préoccupation : nos systèmes alimentaires sont trop uniformes et la promotion de la biodiversité est la clé pour atteindre la souveraineté et la sécurité alimentaires pour les générations futures. La diversification des systèmes de semences et des régimes alimentaires peut être obtenue en reliant le travail des différents acteurs impliqués, en soutenant et en promouvant leurs connaissances et leurs actions associées à la biodiversité cultivée. Pour concrétiser la vision des membres, l’existence d’une plateforme qui favorise l’échange et le partage d’expériences, de connaissances traditionnelles, de stratégies et de politiques au niveau européen est donc essentielle.

Qu’est-ce qu’un forum LLD ?

En effet, EC-LLD tire ses origines et sa fondation des réunions annuelles sur la biodiversité agricole promues par les membres fondateurs, connues sous le nom de Forum Libérons la diversité ! La première édition du forum a eu lieu en 2005 à Poitiers, en France, et depuis lors, 10 éditions ont été organisées dans différents pays européens. L’objectif de ces événements a été de développer la question de la diversité agricole en reliant les travaux et les expériences des différents acteurs impliqués, y compris la sensibilisation du public, et en favorisant une diffusion horizontale et participative des connaissances et de l’expertise.

Dans ce cadre et avec les principales associations nationales, il est possible d’impliquer les communautés rurales et les groupes locaux formels et informels. C’est au sein de ces communautés que sont préservées les connaissances sur la culture, la conservation et l’utilisation des variétés locales.

Venez nous rejoindre !

Si vous souhaitez participer à la discussion, écrivez à l’adresse suivante info@liberatediversity.org

Activités pendant un forum LLD