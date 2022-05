« Le 21 mai prochain, venez marcher pour défendre :

la biodiversité

l’agroécologie et l’élevage paysan

l’agriculture sans pesticides de synthèse, ni OGM

la santé de tou·tes

la reconnaissance et la réparation des victimes du système agro-industriel (agent orange, chlordécone, glyphosate et autres pesticides)

l’alimentation saine accessible à tou·tes

la redistribution équitable de l’argent de la PAC

la justice environnementale

la sortie des traités de libre-échange

A l’heure où les scandales et les procédures en justice s’accumulent (chlordécone, agent orange, glyphosate, nouveaux OGM...), nous devons nous mobiliser massivement pour dénoncer ce système agro-industriel destructeur et promouvoir les alternatives pour en faire un modèle vertueux pour la santé humaine et la biodiversité. »

Liste des marches prévues en France

A Paris, une marche et des stands associatifs sont prévus (RDV place de la République à 13h) => https://www.facebook.com/events/296780709100606

Liste des autres villes en France :

- Dijon (détails à venir) : village associatif

- Lille ((place de la République à 14h30) : marche => https://www.facebook.com/events/1138909756902141

- Lorient (place de l’Hôtel de ville à 14h30) : marche et stands => https://www.facebook.com/events/1147575166066360

- Marseille (entrée du Parc Longchamp - côté boulevard Longchamp à 14h) : marche => https://www.facebook.com/events/1140646976771819

- Martinique (gare routière sur la place Mauhault du Lamentin à 12h) : ChlordéStop Tour => https://www.facebook.com/events/s/chlordestop-tour-dans-le-cadre/1899544887100753/

- Nice (détails à venir) : marche

- Nîmes (détails à venir) : conférence

- Strasbourg (place Kléber à 13h30) : marche => https://www.facebook.com/events/1347985548960924

- Tours (détails à venir) : chaîne humaine

- Valprivas (détails à venir) : rassemblement

Si vous souhaitez participer à l’organisation à la marche, voici l’appel aux bénévoles : https://vu.fr/OQdX

L’événement national qui répertorie toutes les marches en France est à retrouver ici : https://www.facebook.com/events/1595333300847936/