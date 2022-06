10ème édition de la Semaine des Semences Paysannes

Plus que jamais, leur rôle dans l’autonomie des paysan.ne.s et jardinier.ère.s est criant. Il et elles peuvent les resemer librement année après année, les adapter à leur terroir, leurs pratiques, les gérer collectivement dans des Maisons des Semences Paysannes selon des règles dont les praticien.ne.s se dotent eux.elles-mêmes.

Plus que jamais, les semences paysannes nous rappellent la primauté de la biodiversité cultivée sur un monde homogénéisé, standardisé, breveté, érodé, peu résilient et manquant cruellement de poésie.

Plus que jamais, l’autonomie alimentaire des territoires se montre en enjeu clé des années à venir. Circuits-courts et locaux, dans lesquelles les semences paysannes et les produits qui en sont issus, prouvent leur pertinence face aux questions soulevées lors de crises sanitaires, politiques, économiques.

Dans le cadre de la Semaine des Semences Paysannes, nous vous invitons à découvrir celles et ceux qui tentent de renouveler ce dialogue interrompu avec le vivant, et qui œuvrent à jalonner la souveraineté alimentaire de demain.

CONSULTER LA CARTE DES EVENEMENTS